Najib Amhali slachtoffer gewapende overval op Curaçao

ajib Amhali is tijdens zijn vakantie op Curaçao overvallen. De cabaretier werd bedreigd met een mes en een vuurwapen, deelde hij via Instagram.

"Als ik merk dat mijn beide banden lek zijn gestoken bel ik met het verhuurbedrijf. Op dat moment stopt er een auto naast me en zwaait de deur open, er stapt een man uit met zijn gezicht bedekt en een mes en rent op me af", schrijft Najib bij een zwart vlak, omdat hij de beelden "in verband met privacy verwijderde". "Ik schrik en ren een stuk, dan hoor ik vrienden ook in paniek roepen. Ik draai me om en zie een andere man met een pistool, dan pas besef ik: het is een gewapende overval."Najib benaderde zijn overvallers en zei: "doe rustig". "Hij ziet mijn horloge die hij afdoet en zegt geef, geef. De andere met het mes komt ook op me af, ik geef hem mijn telefoon en ze hebben van andere vrienden ook nog een tas meegenomen en vertrekken."Ondanks de schrik is de cabaretier vastberaden te genieten van zijn vakantie. "Het kan iedereen overal overkomen, maar ik laat mijn vakantie er niet door verpesten. God zij dank zaten de kids in een andere auto en hebben niet veel meegekregen."