Trump: Iran zit achter aanval op VS-ambassade in Bagdad

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Iran dinsdag de aanval op de Amerikaanse ambassade in Irak "orkestreerde" en houdt het land daarvoor verantwoordelijk.

© ANP 2019

"Iran heeft een Amerikaanse aannemer vermoord en velen verwond. We hebben krachtig gereageerd en zullen dat altijd blijven doen. Nu orkestreert Iran een aanval op de Amerikaanse ambassade in Irak. Ze zullen volledig verantwoordelijk worden gehouden. Bovendien verwachten we dat Irak zijn troepen zal gebruiken om de ambassade te beschermen", zei hij in een tweet.Iraakse functionarissen zeiden dat de ambassadeur en andere stafmedewerkers voor hun veiligheid uit de ambassade waren geëvacueerd. Duizenden demonstranten verdrongen zich dinsdag woedend voor de ambassade na de Amerikaanse luchtaanvallen in Irak op sjiitische doelen.