Transfer Talks: 'Raja Casablanca komt voorcontract overeen met OCS Safi's Bessak'

De deal tussen beide competitiegenoten zou zelfs al bekrachtigd zijn, voor liefst drie seizoenen versterkt 'Raja Mondial' zich met de 23-jarige sluitpost.

De man die deze zomer uit z'n contract loopt bij de nummer elf van de competitie heeft volgens het doorgaans goed ingevoerdeuitzicht op een kans elders. De ploeg van Jamal Sellami zou onlangs een voorcontract zijn overeengekomen met Ahmed Marouane Bessak, de eerste keuze onder de lat bij OCS Safi. In dit nog lopende seizoen was hij tot nog toe goed voor drie clean sheets gedurende zeven basisoptredens in het Marokkaanse hoogste niveau (red. moest in totaal zeven ballen uit eigen net vissen). Zoals een gerucht altijd een gerucht blijft tot het bevestigd wordt door beide partijen, mag de goalie het de volgende jaargang in een concurrentiestrijd gaan opnemen met Anass Zniti én Mohamed Bouamira.Laatstgenoemde keeper ving afgelopen maandag in het thuistreffen met FUS Rabat bot, 0-2 werd het in het eigen Stade Mohammed V.- Botola Pro: 7 optredens, 6 geïncasseerde tegentreffers én 3 clean sheets