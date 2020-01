Transfer Talks: 'Hadraf speler af bij Damac, gegadigden melden zich'

Heel lang hoefde de 29-jarige linksbuiten niet te wachten na zijn transfervrije status, een rentree in de Botola Pro lijkt aanstaande.

Overall-statistieken Zakaria Hadraf (seizoen 2019/2020):



Waar zijn contractontbinding bij het Saoedische Damac FC nu officieel bekrachtigd is, wordt het tijd voor transfergeruchten die vooral in dit stadium van het seizoen geregeld opduiken. Zo kwam het doorgaans goed ingevoerdewoensdagavond met de melding dat zowel zijn voormalige werkgever Raja Casablanca als stadsgenoot Wydad Casablanca momenteel hengelen naar de man die het slechts een half seizoen volhield in de hoogste voetbalafdeling van Saoedi-Arabië.In de Saudi Professional League kwam Hadraf uiteindelijk uit op dertien optredens, hierin was de voormalige selectiekracht van DHJ Jadida goed voor een enkele treffer en een drietal assists. In het bekertoernooi, de King's Cup, bleef productiviteit uit: wel mocht de drievoudig A-international daar wel driemaal in opdraven namens zijn voormalige werkgever.- Saudi Professional League: 13 optredens, 1 doelpunt én 3 assists- King's Cup: 3 optredens, zonder productiviteit