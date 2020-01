Israëlische premier Netanyahu wil immuniteit tegen vervolging

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu vraagt parlementaire immuniteit tegen strafvervolging in drie corruptiezaken waarmee hij wordt geconfronteerd. De stap kan de strafprocedure tegen hem maandenlang vertragen.

© ANP 2020

Netanyahu kondigde de politiek risicovolle stap woensdag aan in een toespraak voor de televisie. Hij benadrukte dat het een tijdelijke immuniteit zou zijn en dat hij zijn onschuld voor de rechtbank zal bewijzen. "Ik wil Israël nog vele jaren leiden om een historisch succes te behalen." Netanyahu werd in november aangeklaagd wegens omkoping, fraude en een vertrouwensbreuk. Hij ontkent iets verkeerd te hebben gedaan en zegt dat hij het slachtoffer is van een heksenjacht door de media. Ook zei hij dat de beschuldigingen tegen hem politiek gemotiveerd zijn en dat hij recht heeft op bescherming van het parlement.Een proces kan niet van start gaan zolang een immuniteitsverzoek loopt. Het land verkeert echter in een diepe politieke impasse en het is onwaarschijnlijk dat het parlement over de kwestie beslist vóór de verkiezingen van 2 maart. Het zijn de derde nationale verkiezingen in Israël in minder dan een jaar tijd.