'Ruim 200.000 vluchtelingen uit Syrië op weg naar Turkije'

Tussen de 200. 000 en 250. 000 vluchtelingen uit de Syrische stad Idlib zijn onderweg naar Turkije. Dat heeft de Turkse president Tayyip Recep Erdogan donderdag gezegd.

Hij voegde eraan toe dat Turkije zal proberen te voorkomen dat ze de grens over komen. Op dit moment zijn al naar schatting 3,7 miljoen Syrische ontheemden in Turkije. Ankara vreest een nieuwe golf uit Idlib, het laatste bolwerk van rebellen, waar 3 miljoen mensen wonen. Syrische regeringstroepen hebben samen met Russische eenheden de bombardementen in het gebied verhevigd."Het is moeilijk, het zijn ook mensen", sprak Erdogan over het tegenhouden van de vluchtelingen.