UITGELICHT: Southampton FC kroont Boufal's solo tot 'Goal of the Decade' (video)

sport 2 jan 14:13

Een doelpunt wat alom bewonderd werd in de Premier League, werd onlangs door contractclub Southampton FC bekroond tot 'Goal of the Decade'!









Overall-statistieken Sofiane Boufal (seizoen 2019/2020):

- Premier League: 14 optredens, 2 assists (560 speelminuten)

- EFL Cup: 2 optredens, zonder productiviteit (159 speelminuten)



Photocredit: Goal.com © Redactie 2020 Met nu een ietwat minder dienstverband in de benen namens de huidige nummer 12 van de Premier League kan de inmiddels 26-jarige Sofiane Boufal wel terugkijken op een prestigieuze onderscheiding van zijn werkgever. Als gevolg van het voetbaldecennium waar we onlangs met z'n alleen uit zijn gekropen, kreeg zijn opzienbarende solo tegen West Bromwich Albion (red. seizoen 2017/2018, 1-0 winst) de abolsute voorkeur. Een treffer die met recht in te lijsten is, te meer vanwege de actie die vooraf aan de benutte kans ging. Zoals gezegd kent de A-international gedurende deze jaargang een wat minder uitgesproken rol in het St. Mary's Stadium. Tussen bank en basis in pendelend staat de beweeglijke vleugelaanvaller op de nominatie om zich binnenkort weer te voegen bij zijn voormalige huurder, Celta de Vigo.- Premier League: 14 optredens, 2 assists (560 speelminuten)- EFL Cup: 2 optredens, zonder productiviteit (159 speelminuten)