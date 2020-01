Gerets haalt uit: 'Carcela? Op mentaal vlak blijft hij een zestienjarige'

Tegenwoordig zonder club of land, spreekt de 65-jarige Eric Gerets op een wat je kan noemen kritische toon over één van z'n voormalige pupillen.

'Niemand zal er ooit in slagen hem te veranderen'

Overall-statisteken Mehdi Carcela-González (seizoen 2019/2020):



In gesprek met het Belgischeheeft de voormalige eindverantwoordelijke van #TeamMarokko het uitgebreid over Mehdi Carcela-Gonzalez. De man die ook tegenwoordig, bij vlagen zijn talenten weet te etaleren. Wederom onder contract bij Standard Luik heeft de 30-jarige rechtsbuiten tot nog toe weinig kunnen overtreffen in de hoogste voetbalafdeling van de Belgen, de Jupiler Pro League. Onder Michel Preud'homme kwam de voormalig contractspeler van onder andere Anzhi, SL Benfica én Granada CF in 26 officiële optredens op een enkel doelpunt en vijf assists uit (red. Jupiler Pro League, hoofdmoot UEFA Europa League én de Beker van België).Te meer het bewijs dat het ondanks het vele talent wat hij in z'n voeten heeft, tóch aan iets ontbreekt bij de speler in kwestie, zo onderstreept Gerets tegenover het eerdergenoemde medium. ,,Niemand zal er ooit in slagen om hem te veranderen'', antwoordt de voormalig leidsman van onder andere Olympique Marseille en Galatasaray SK resoluut. Niet Preud’homme, niet Gerets en zelfs niet de beste trainer van de wereld. Carcela beleeft het voetbal op zijn eigen manier. Hij wisselt fantastische prestaties af met matchen waarin hij onbestaande is. Hij is geen kleuter meer, maar als ik een getal moet plakken op zijn mentale leeftijd, dan zou ik zestien zeggen.''En als er iets op mentaal vlak krom is, dan maakt het niet uit wat voor maatregel je er tegenover zet. Zijn voormalig bondscoach is er dan ook stellig van overtuigd dat volwassenheid hierin de grootste rol speelt. ,,Je hebt voetballers die met de glimlach een boete van 50.000 euro betalen. Voor hen volstaat zo’n bedrag niet om een gedragsverandering uit te lokken. Carcela is zo iemand. Het heeft niets met geld te maken of zijn contract. Hij mist maturiteit.''Bij 'Les Rouges' ligt de basisklant overigens nog tot medio 2021 vast.- Jupiler Pro League: 18 optredens, 1 doelpunt én 5 assists- UEFA Europa League: 6 optredens, zonder productiviteit- Beker van België: 2 optredens, zonder productiviteit