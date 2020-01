Marokkaanse toeriste aangerand tijdens jaarwisseling in Egypte (video)

Het incident gebeurde op oudejaarsavond in de Egyptische stad Al Mansoura

De jonge Marokkaanse was samen met een bevriend stel in Egypte om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden maar werd het slachtoffer van een aanranding door een grote groep mannen, meldt 'People of Egypt News'.





Op de beelden is te zien hoe de jonge vrouw haar belagers probeert te ontvluchten. Met de hulp van een aantal andere mannen wist de vrouw uiteindelijk in een auto te stappen en te ontkomen. Beelden van de aanranding worden massaal gedeeld op sociale netwerken, ook wordt opgeroepen de daders op te sporen en te straffen. Anderen leggen de schuld bij het slachtoffer en beweren dat de vrouw te 'uitdagend' gekleed zou zijn.









Het is niet de eerste keer dat feestelijkheden in Egypte leiden tot de seksuele intimidatie van Marokkaanse vrouwen. In de zomer van 2019 ontstond er eveneens ophef op sociale netwerken door videobeelden van een groep Marokkaanse vrouwen die in Caïro op straat seksueel werd geïntimideerd door een groep Egyptische mannen na de wedstrijd van de Atlasleeuwen tegen Namibië als onderdeel van de Africa Cup (CAN).





Volgens een recent rapport van de Verenigde Naties zijn gevallen van seksuele straatintimidatie, seksueel geweld en aanrandingen aan de orde van de dag in Egypte. Het rapport onthulde dat 99.3% van de vrouwen in Egypte weleens is blootgesteld aan seksuele intimidatie op straat.

