Transfer Talks: FC Dordrecht en Achahbar per direct uit elkaar

Een huwelijk wat niet héél land stand hield, met ingang van donderdag 2 januari is de 25-jarige centrumspits gratis op te pikken.

'Met zijn kwaliteiten hoort Achahbar in de Eredivisie te voetballen'

Overall-statistieken Anass Achahbar (seizoen 2019/2020):

Uitgaande van waar het doorgaans goed ingevoerdedonderdagmiddag mee op de proppen kwam, kan Anass Achahbar weer uitkijken naar een nieuw clubavontuur. Na september van vorig kalenderjaar transfervrij te zijn opgepikt door de nummer laatst van de Keuken Kampioen Divisie, werd diens dienstverband dus onlangs in goed overleg ontbonden. In gesprek met het eerdergenoemde medium licht technisch directeur Harry van den Ham deze beslissing toe: ,,Voor beide partijen was het beter als we uit elkaar gingen'', aldus de beleidsman.Hem al bejubelend en bekritiserend licht Van den Ham deze voortijdig beslissing nog eens toe. Erg productief was het jeugdproduct van Feyenoord tot nog toe niet in de tweede voetbalafdeling van Nederland, met veertien partijen in de benen was de voormalig Jong Oranje-international tot nog toe goed voor een enkele treffer én een drietal assists in de Keuken Kampioen Divisie. Cijfers die geen recht doen aan het talent wat hij herbergt, zo onderstreept de technisch eindverantwoordelijke: ,,Met zijn kwaliteiten hoort Achahbar in de Eredivisie te voetballen, maar alleen kwaliteit is niet genoeg. Dat is duidelijk.''- Keuken Kampioen Divisie: 14 optredens, 1 doelpunt én 3 assists- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, 3 doelpunten