Mohammed VI Cup: Raja mist drie spelers tegen MC Alger

Raja Casablanca speelt aankomende zaterdag de heenwedstrijd in Algerije van de kwartfinale in de Mohammed VI Cup.

Les Verts





Naast Raja Casablanca zit de Marokkaanse ploeg Olympique Safi nog in dit toernooi en neemt de ploeg het op tegen het Saudische Al-Ittihad Jeddah.

© Redactie 2020

De mannen van Jamal Sellami zijn vandaag afgereisd naar buurland Algerije waar het over enkele dagen in Stade Mustapha Tchaker in Blida tegenstander Mouloudia Alger treft.missen aankomende zaterdag de aanvallers Ayoub Nanah en Hamid Ahadad en linksback Fabrice Ngah vanwege blessures. Trainer Jamal Sellami kan ook niet beschikken over international Badr Banoun die nog hersteld van een spierblessure, maar al wel meetraint met de selectie.