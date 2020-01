Luchthaven Casablanca wordt verbonden met hogesnelheidslijn

Het megaproject gaat ruim 3,8 miljard DH kosten.

De Marokkaanse hogesnelheidslijn (TGV) wordt doorgetrokken tot het Mohammed V vliegveld in Casablanca. Dat maakte Abdelkader Ammara, minister van Transport en Logistiek, bekend tijdens een bezoek van regeringshoofd Saâdeddine El Othmani aan de regio Casablanca-Settat. In totaal wordt voor zo'n 10 miljard DH in de regio geïnvesteerd.





De hogesnelheidslijn 'Al Boraq' werd eind 2018 in gebruik genomen en is een enorm succes. In 2019 werden meer dan 3 miljoen passagiers vervoerd. Het 200 kilometer lange hogesnelheidsspoor was slechts de eerste stap in een ambitieus project om het Marokkaanse koninkrijk te voorzien van een hogesnelheidslijn van in totaal 1500 kilometer.

