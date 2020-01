Botola Pro: Wydad wint thuis van MAT Tetouan dankzij nieuwkomer Kasengu (video)

Wydad Casablanca speelde vandaag thuis de competitiewedstrijd tegen MAT Tetouan en won deze met 2-1.

Les Rouges





De fysiek sterke aanvaller transformeerde een hoge bal van Badr Gaddarine met een halve achterwaartse omhaal tot een doelpunt. In de 75e minuut kregen de bezoekers een strafschop toegekend na een ongelukkige handsbal van een verdediger van de thuisploeg en kwam het door Ayoub Lakhal op gelijke hoogte.





Wydad bleef vol op de aanval spelen en kort na de gelijkmaker in de 79e minuut was het nogmaals de Congolese aanvaller Kasengu die een lange dieptepass van Ayman El Hassouni controleerde en met buitenkant links knap in de hoek wist te plaatsen. Wydad blijf met deze overwinning staan op de tweede plaats achter RS Berkane met 22 punten uit tien wedstrijden.













© Redactie 2020

speelde een degelijke eerste helft en was het meeste in balbezit, maar dit resulteerde niet in doelpunten. Na de rust ging de tempo in de wedstrijd aan beide kanten omhoog en creëerden beide ploegen mogelijkheden en kansen en was het de vervanger van Ayoub El Kaabi, de Congolees Kazadi Kasengu die de ban brak.