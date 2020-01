France Football: 'Bordeaux's Benrahou kan en mag bij competitiegenoot terecht'

Gezien het nog niet echt wil vlotten voor de 20-jarige middenvelder, wil contractclub Girondins de Bordeaux meewerken aan een tussentijdse verhuur.

Met slechts zes competitieoptredens in de benen lijkt het ook voor de speler in kwestie welletjes geweest. Het doorgaans goed ingevoerdewist namelijk met de op handen zijnde verhuur van Yassine Benrahou te berichten, de man die het laatste stadium van de jeugdopleiding van 'Les Bordelais'. Dit seizoen af en toe beloond met wat korte invalbeurten, maakte de rechtspoot het voorbije seizoen zijn eerste officiele opwachting voor z'n werkgever. In die jaargang bleef de teller steken op vier competitieoptredens, in dit nog lopende seizoen was de speler in kwestie tot nog toe goed voor één assist (red. zes competitieoptredens, Ligue 1).De club die Benrahou zou willen ontdoen van zijn, wat je kan noemen, uitzichtloze situatie in het Stade Matmut Atlantique is competitiegenoot Nîmes Olympique. De formatie die met recht degradatiekandidaat genoemd kan worden, gezien het feit het de nummer voorlaatst van de Ligue 1 betreft. Uitgaande van het eerdergenoemde medium zou een verhuur, met optie tot koop, het meeste voor de hand liggen.Bij Girondins de Bordeaux ligt het gedeeltelijk jeugdproduct overigens nog tot medio 2022 vast.- Ligue 1: 6 optredens, 1 assist (163 speelminuten)