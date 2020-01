Transfer Talks: FC Emmen heeft Ben Moussa weer binnen de gelederen

De inmiddels 27-jarige middenvelder keert terug na een korte overstap naar de huidige nummer acht van het Roemeense hoogste niveau.

Heel lang had Hilal Ben Moussa niet nodig om zich weer te voegen bij zijn voormalige werkgever. Na afgelopen zomer een transfer te hebben gewaagd bij het Roemeense Sepsi Sf. Gheorghe, keerde de rechtspoot onverrichter zake terug naar De Oude Meerdijk. Heel veel sportiefs kwam er niet uit dat voor hem eerste uitstapje buiten de eigen landsgrenzen, waar hij hiervoor de clubtenues van respectievelijk FC Groningen én FC Volendam mocht verdedigen, lukte het hem met FC Emmen in de zomer van 2017 promotie af te dwingen naar het hoogste niveau.Spijt van dit buitenlands onderonsje heeft Ben Moussa niet, zo zet hij uiteen op de website van zijn huidige werkgever: ,,Ben blij dat ik het gedaan heb, maar ik ben ook blij om weer terug op De Oude Meerdijk te zijn in een vertrouwde omgeving.''Contractueel gezien verbonden beide partijen zich tot het einde van dit nog lopende seizoen aan elkaar.