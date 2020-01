VS doodt hoge Iraanse generaal bij luchtaanval Bagdad

Bij een luchtaanval van de Verenigde Staten op het internationale vliegveld van de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn minstens acht doden gevallen.

Onder hen bevinden zich de hoge Iraanse militair generaal Qassem Soleimani en de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Muhandis. Het Pentagon heeft de aanval bevestigd. "Deze aanval is uitgevoerd om toekomstige Iraanse aanvalsplannen af te weren", aldus een statement vanuit het Pentagon. De Iraanse Revolutionaire Garde bevestigt dat Soleimani is omgekomen. De voertuigen waarin beide militairen zaten, werden vlak bij een luchtvrachtterminal geraakt en vlogen in brand. Vijf andere inzittenden overleefden de aanval evenmin. Het achtste slachtoffer zou een burger zijn. Ook zouden er meerdere gewonden zijn gevallen.De raketaanval komt twee dagen nadat pro-Iraanse demonstranten de Amerikaanse ambassade in Bagdad belaagden . Betogers gooiden met stenen en scandeerden leuzen als "Nee, nee, Amerika. Nee, nee, Trump." De Amerikaanse ambassadeur en stafpersoneel werden geëvacueerd tijdens de schermutselingen. Woensdag in de loop van de dag zijn de betogers weer vertrokken.De onrust volgde op Amerikaanse luchtaanvallen op bases in Irak van een door Iran gesteunde militie, waarbij zeker 25 doden vielen en tientallen mensen gewond raakten.