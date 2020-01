Israël op scherp na aanval VS in Baghdad

Israël heeft zijn leger in verhoogde staat van paraatheid gebracht naar aanleiding van de Amerikaanse aanval op de luchthaven van het Iraakse Baghdad en de dood van een Iraanse generaal.

© ANP 2020

Gevreesd wordt dat Iran via zijn bondgenoten in de regio wraak zal proberen te nemen door Israël te bestoken. Dat land is een trouwe bondgenoot van de VS. Onder andere Hezbollah in het aangrenzende Libanon en de Palestijnse militante groepering Hamas in Gaza worden door Iran gesteund. De Israëlische minister van Defensie riep de chefs van het leger en veiligheidsdiensten bijeen om de situatie te bespreken.Door de aanval met drones kwamen zeker acht mensen om, onder wie de prominente Iraanse generaal Qassem Soleimani.