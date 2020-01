Iraniërs woedend op VS

De 89-jarige al-Sistani geldt, in tegenstelling tot zijn Iraanse evenknie ayatollah Khamenei, als zeer gematigd. Bijna twee derde van de bevolking van 37 miljoen Iraki's is sjiitisch. Velen moeten niets hebben van de ultraorthodoxe lijn van de sjiitische geestelijkheid die in 1979 de macht in het buurland Iran heeft gegrepen. Bij de recente massale protesten tegen het wanbeleid en de armoede keerden veel Iraki's zich tegen Iran, omdat dat land in hun ogen de corrupte regering in Bagdad in het zadel houdt.

Hij beklemtoonde dat zij hard tegen de terroristen van Daesh hebben gevochten. De aanslag is een grove schending van de soevereiniteit van Irak en van het internationaal recht, aldus de ayatollah. Alles wijst er volgens hem op dat "we moeilijke tijden tegemoet gaan", maar alle betrokken partijen moeten hun kalmte bewaren.

Het verzet tegen de VS en Israël wordt alleen maar groter door de Amerikaanse aanval. Dat heeft de geestelijk leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, vrijdag gezegd. "Alle vijanden moeten weten dat de jihad van verzet door zal gaan met dubbele motivatie en dat een definitieve overwinning wacht voor de strijders van de heilige oorlog", aldus Khamenei in een verklaring op de Iraanse televisie.

Hij begon met steun aan de Libanese sjiïeten in hun strijd tegen Israël en later in hun strijd tegen soennitische extremisten in Syrië. Hezbollah-leider Sayyed Hassan Nasrallah zei dat zijn beweging doorgaat op de met Soleimani ingeslagen weg. De VS bereiken volgens hem met de moorden niets en zij moeten gestraft worden, berichtte de omroep al-Manar.

De Libanese sjiitische beweging Hezbollah heeft opgeroepen waar ook ter wereld de "grote Amerikaanse misdaad" te wreken. Soleimani was een van de bekendste militairen die voor Teheran meer invloed in het Midden-Oosten moesten zien te krijgen.

De Iraakse premier Adil Abdul-Mahdi heeft de aanval door de VS veroordeeld. Hij noemde het een grove schending van de voorwaarden voor de aanwezigheid van Amerikaanse militairen in zijn land en sprak van moord.

De Amerikaanse ambassade in Bagdad raadt landgenoten aan het land onmiddellijk te verlaten. Washington vreest dat pro-Iraanse sjiitische milities wraak willen nemen op Amerikanen in het land. Zij krijgen het advies het land zolang het nog kan per vliegtuig te verlaten of anders over land naar een buurland te gaan. De Franse ambassade heeft Fransen geadviseerd uit de buurt te blijven van samenscholingen.





Tientallen Amerikanen die in het zuiden van Irak in de olie-industrie werken, pakken hun biezen, berichtten oliemaatschappijen in Basra. De Iraakse autoriteiten hebben beklemtoond dat hun vertrek geen invloed heeft op de productiehoeveelheid of de export van olie.





