Marcouch oogst lof met optreden rond flatbrand

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch oogst veel lof voor zijn optreden na de fatale flatbrand in zijn stad.







De burgemeester roept op om ook de ouders van de jonge verdachten te steunen. Deze ouders wonen ook in de flat aan het Gelderseplein. "Ook zij zijn verslagen", aldus Marcouch. Die oproep waarderen velen, blijkt uit reacties op Facebook: "Ook die kinderen hebben levenslang. Dit hebben ze niet kunnen voorzien of overzien."



Velen noemen Marcouch "een betrokken burgervader" en "een voorbeeld voor alle burgemeesters in Nederland."

Een bericht over het drama dat hijzelf vrijdagmorgen op Facebook plaatste, leverde hem binnen uur een stroom complimenten op. Bij de flatbrand kwamen een vader en zijn zoontje om het leven. De moeder van het gezin en haar dochter liggen nog in het ziekenhuis. Marcouch, die donderdag familieleden van het gezin, de ouders van de jongens die de brand mogelijk hebben veroorzaakt en andere flatbewoners heeft bezocht, schrijft dat hij "hun onmenselijke verdriet tot in zijn haarvaten voelt".