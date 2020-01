Minister Blok: situatie in Irak zorgelijk en ernstig

"De situatie is zorgelijk en ernstig"





Nederlands marineschip gewoon naar zeestraat Iran

De oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten verhinderen de missie van een Nederlands marineschip in de Perzische Golf vooralsnog niet. Defensie wijst erop dat het fregat Zr. Ms. De Ruyter pas eind januari vertrekt. Dan zijn de gemoederen mogelijk weer wat bedaard. Defensie "monitort de ontwikkelingen".

De oorlogsbodem neemt deel aan een Europese missie die de vaarroutes door de nauwe zeestraat tussen Iran en het Arabisch schiereiland veilig moet houden. De Ruyter blijft zes maanden in deze Straat van Hormuz, het westelijke deel van de Golf van Oman en het oostelijke deel van de Perzische Golf.

De missie, onder leiding van Frankrijk, is op touw gezet als alternatief voor een soortgelijke missie van de Verenigde Staten. De belangrijkste Europese landen zien nog altijd meer in overleg met Iran dan in de ramkoers die Washington kiest.



Nederlandse militairen

Defensie bekijkt nog of de Nederlandse militairen die in het noorden van Irak zijn gelegerd hun werk veilig kunnen blijven doen. Bij eerdere momenten dat de spanningen in Irak of in de regio hoog opliepen, kregen zij bijvoorbeeld het bevel voorlopig binnen te blijven. Dat gebeurde voor het laatst in mei vorig jaar.

De militairen zijn in Irak om Iraakse commando's en Koerdische strijders op te leiden voor de strijd tegen bijvoorbeeld Daesh.

Zei minister Stef Blok over de aanvallen op de Amerikaanse ambassade in Bagdad en de luchtaanval van de Amerikanen waarbij een hoge Iraanse generaal om het leven kwam. "Het is van groot belang dat de kalmte in de regio bewaard wordt", zegt de bewindsman in een reactie. "Iran werkt instabiliteit in de regio in de hand", aldus Blok. De gedode generaal Qassem Soleimani "had daar een rol in".Nederland volgt de situatie op de voet en "staat in contact met internationale partners", beklemtoont de minister. "De veiligheid van Nederlanders in de regio heeft altijd onze volle aandacht, ook nu."