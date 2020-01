Israël noemt aanslag VS in Bagdad zelfverdediging

De Israëlische regering steunt de VS na de dodelijke aanval op de Iraanse generaal Qassem Soleimani met drones op de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad.

De VS hebben het recht om zichzelf te verdedigen, verklaarde premier Benjamin Netanyahu, net als Israël. "Qassem Soleimani is verantwoordelijk voor de dood van Amerikaanse burgers en veel andere onschuldige mensen. Hij plande meer van zulke aanvallen", aldus Netanyahu. Hij zei dat op een vliegveld in Griekenland. De premier kortte zijn bezoek aan dat land in vanwege de Amerikaanse aanval en de commotie die daarmee werd veroorzaakt in de regio.Israël is een trouwe bondgenoot van de VS en bereidt zich voor op eventuele wraakacties van vrienden van Iran in zijn regio.