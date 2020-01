Rusland condoleert Iran met dood Soleimani

Het doden van de hoogste Iraanse commandant zal alleen maar leiden tot nog meer spanningen in de regio





"We beschouwen de moord op Soleimani door de Amerikaanse raketaanval als een actie die zal leiden tot nog meer spanningen in de hele regio. Soleimani heeft de nationale belangen van Iran trouw gediend en we betuigen onze oprechte deelneming aan het Iraanse volk", aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.





De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, beschouwt de aanval als een gevaarlijke escalatie en waarschuwde de Verenigde Staten dat die consequenties gaat hebben. "Deze Amerikaanse daad van internationaal terrorisme en het vermoorden van generaal Soleimani is extreem gevaarlijk en een onverstandige escalatie", schreef de minister op Twitter.









Soleimani was commandant van de Quds Strijdmacht, een in buitenlandse missies gespecialiseerd onderdeel van de Islamitische Revolutionaire Garde, de elitetroepen van het sjiitische bewind. De groep telt naar schatting 20.000 leden en werd in april 2019 door de Amerikaanse president Donald Trump aangemerkt als terreurgroep. Het was voor het eerst dat de VS een onderdeel van een buitenlands leger officieel beschouwt als terreurorganisatie. Volgens Washington vormde Soleimani met zijn Quds Strijdmacht een terreurgroep die het op Amerikanen had gemunt





Na de luchtaanval plaatste president Donald Trump een bericht op Twitter waarin hij aangaf dat Iran "nog nooit een oorlog heeft gewonnen, maar ook nog nooit een onderhandeling heeft verloren".









Kort na de moord op generaal Qassem Soleimani, is een nieuwe commandant benoemd voor de Quds Strijdmacht in Iran. De hoogste geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei wees Esmail Ghaani aan als chef. Ghaani was de tweede man bij de absolute elitetroepen. De koers van de strijdmacht blijft onveranderd, voorspelde Khamenei vrijdag in een verklaring.





