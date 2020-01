17 aanhoudingen na aanranding tijdens jaarwisseling Egypte (video)

Het slachtoffer moest noodgedwongen schuilen in een winkel om aan haar belagers te ontkomen. De winkelier heeft de jonge vrouw echter de winkel uit gezet uit vrees voor schade aan zijn winkel

De Egyptische autoriteiten hebben 17 mannen aangehouden voor het belagen van een jonge vrouw tijdens feestelijkheden rondom de jaarwisseling in de Egyptische stad Al Mansoura, meldt nieuwsdienst Alyaoum24. Het incident werd gefilmd endaarna massaal gedeeld op sociale netwerken. Ook de Egyptische pers schonk aandacht aan het bericht. Het incident zorgde zowel in Egypte als in Marokko tot verontwaardiging. In tegenstelling tot eerdere berichtgevingen blijkt het achteraf niet te gaan om een Marokkaanse vrouw.









De jonge vrouw was samen met een bevriend stel op stap om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden maar werd het slachtoffer van een aanranding door een grote groep mannen. De Egyptische ambassade in Marokko bevestigde tegen nieuwsdienst Morocco World News (MWN) dat het slachtoffer niet van Marokkaanse afkomst is. "Egyptische veiligheidsdiensten bevestigden dat de vrouw geen Marokkaans onderdaan is", aldus de Egyptische ambassade tegenover MWN.





Het gaat naar verluidt om een 20-jarige studente die woonachtig is in Al Mansoura, meldt het Egyptische dagblad Al Masry Al Youm in een citaat van een beveiligingsfunctionaris die verantwoordelijk is voor de zaak. Het dagblad meldt dat de vrouw eerst door een relatief kleine groep mannen werd aangesproken. Ook zouden de mannen ongevraagd foto's hebben gemaakt van de vrouw. De woordenwisseling die daarop volgde escaleerde waarop omstanders zich er mee gingen bemoeien.

Volgens de Egyptische politie heeft het slachtoffer nog geen aangifte gedaan. Veiligheidsdiensten hebben met behulp van beveiligingsbeelden enkele verdachten geïdentificeerd. Verder politieonderzoek leidde vervolgens tot de aanhouding van 17 mannen.

