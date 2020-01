Marokko: 400.000 schoolverlaters in 2018

Het fenomeen waarbij scholieren door financiële druk en andere omstandigheden worden gedwongen school te verlaten is zorgwekkend

In 2018 zijn 431.876 scholieren en studenten gestopt met school of opleiding zonder het behalen van een certificaat, dat staat in een recent rapport van de Hogere Raad voor Onderwijs, Training en Wetenschappelijk Onderzoek (CSEFRS). Het aantal vertegenwoordigt een percentage van 7,4% van alle ingeschreven studenten op nationaal niveau.





Armoede en de beperkte toegankelijkheid op het platteland tot onderwijsinstellingen liggen aan de basis van het enorme aantal schooluitvallers. In 2015 bedroeg het aantal schoolverlaters 505.300, zo'n 8,8% van alle ingeschreven studenten. In 2016 daalde het aantal uitvallers tot 407.674 gevallen, 7.1% van alle ingeschreven studenten.





Het merendeel van de uitvallen (78,3%) gebeurt op de lagere en middelbare school. Vooral de regio's Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Beni Mellal-Khenifra, Rabat-Sale-Kenitra en Oost-Marokko worden het zwaarst getroffen. Op de basisschool is de uitval onder meisjes (5,6%) hoger dan bij jongens (4%). Op de middelbare school is de uitval onder jongens hoger dan onder meisjes.

