Marokko start met gratis kankerbehandeling voor kinderen

De gratis behandeling geldt voor kinderen jonger dan vijf jaar die geen zorgverzekering hebben

Het Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid heeft een initiatief gelanceerd om kinderen jonger dan vijf jaar gratis kankerbehandeling te bieden bij alle gezondheidsinstellingen en openbare ziekenhuizen in Marokko. Het ministerie maakte de aankondiging eind december. Het besluit kwam te midden van de campagne op sociale media waarbij kankerpatiënten de slechte staat van de gezondheidszorg in Marokko aankaartten. Activisten riepen op tot het oprichten van een "kankerbestrijdingsfonds" via een wijziging van de 2020-financieringswet.





Het besluit van het ministerie is in overeenstemming met aanbevelingen die werden voorgesteld tijdens het 16e Nationale Congres voor de Rechten van het Kind op 20-23 november in Marrakech. Op het congres beloofden regeringsfunctionarissen om de uitdagingen waarmee Marokkaanse kinderen worden geconfronteerd tot een "nationale prioriteit" te maken.





Het ministerie heeft nationale zorginstellingen verzocht de "nodige en passende maatregelen" te nemen om de vrije toegang tot preventieve en curatieve gezondheidszorg voor kinderen jonger dan 5 jaar te vergemakkelijken.





Uit cijfers van 2017 van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat jaarlijks bij 40.000 Marokkanen kanker wordt vastgesteld. Longkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in Marokko, en vertegenwoordigt 22% van alle gevallen. Prostaatkanker vertegenwoordigt 12,6% en darmkanker 7,9%.





Borstkanker is verantwoordelijk voor 36% van alle kankerdiagnoses bij Marokkaanse vrouwen. Baarmoederhalskanker 11,2%, schildklierkanker 8,6% en darmkanker 5,9%.

© MAROKKO.NL 2020