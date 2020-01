NAVO staakt trainingsmissie in Irak

De NAVO heeft haar trainingsmissies in Irak opgeschort. Dat heeft een woordvoerder van de alliantie zaterdag gezegd, een dag na de aanval van de Verenigde Staten op de Iraanse militaire commandant Qassem Soleimani, die daarbij werd gedood.

© ANP 2020

De NAVO-missie in Irak, die bestaat uit enkele honderden medewerkers, traint de veiligheidstroepen van het land op verzoek van de regering in Bagdad om de terugkeer van Daesh te voorkomen."De missie van de NAVO wordt voortgezet, maar de trainingsactiviteiten zijn momenteel opgeschort", aldus de woordvoerder. Hij bevestigde ook dat secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO telefonisch met de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper heeft gesproken "naar aanleiding van de recente ontwikkelingen".Een Amerikaanse defensiemedewerker zei eerder zaterdag dat de Amerikaanse strijdkrachten die de Iraakse troepen helpen in de strijd tegen Daesh, hun activiteiten hebben teruggeschroefd.