Zeker 100.000 Syriërs hebben Istanbul verlaten

Bijna 100. 000 Syriërs hebben in 2019 de Turkse metropool Istanbul verlaten als onderdeel van een Turks hervestigingsplan.

De cijfers werden zaterdag bekendgemaakt door de stadsgouverneur Ali Yerlikaya. De Turkse autoriteiten hadden Syriërs die niet officieel in Istanbul staan geregistreerd, bevolen de stad te verlaten. Ze zouden anders worden teruggestuurd naar de provincie waar ze wel staan ingeschreven. Waar de ruim 97.000 Syriërs naartoe zijn gegaan heeft de gouverneur niet gezegd. Officieel zijn meer dan 500.000 Syriërs geregistreerd in Istanbul.Turkije heeft sinds het begin van de oorlog in het naburige Syrië in 2011 zo'n 3,6 miljoen vluchtelingen opgenomen, meer dan enig ander land. Maar de stemming heeft zich tegen de vluchtelingen gekeerd. Mensenrechtenorganisaties hadden kritiek op het hervestigingsplan en beschuldigden de autoriteiten ervan dat ze ook Syriërs naar oorlogsgebieden hebben gedeporteerd. De regering heeft dit ontkend.