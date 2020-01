Mohammed VI Cup: Vermoedelijke opstelling Raja Casablanca

Raja Casablanca trapt vanavond om 20:00 uur in Stade Mustapha Tchaker in Blida af tegen MC Alger.

De wedstrijd is de heenwedstrijd van de kwartfinale in de Mohammed VI Cup en spelen de mannen van Jamal Sellami de eerste wedstrijd in Algerije. Raja Casablanca mist voor deze ontmoeting de geblesseerde spelers Hamid Ahadad, Badr Banoun, Fabrice Ngah en Ayoub Nanah, maar heeft de ploeg genoeg alternatieven om deze spelers te vervangen.De vermoedelijke opstelling van Raja Casablanca:Doelman: Anas ZnitiVerdedigers: Sanad Warfali, Omar Boutayeb, Abderrahim Achchakir, Abdeljalil jbiraMiddenvelders: Omar Arjoun, Fabrice Ngoma, Zakaria El WardiAanvallers: Mohcine Metouali, Sofiane Rahimi, Ben Malango