Transfer Talks: 'Arteta én Arsenal lopen warm voor Ziyech'

De door Mikel Arteta uit het slop getrokken 'Gunners' zien een ideale winterse versterking in de Marokkaans-international!

Express

Overall-statistieken Hakim Ziyech (seizoen 2019/2020):

Photocredit: Goal.com

© Redactie 2020

Uitgaande van waar het Britsezondagochtend mee op de proppen kwam lijkt Hakim Ziyech nagenoeg concrete belangstelling te genieten vanuit de Premier League. Het jeugdproduct van sc Heerenveen zou momenteel zo lekker in de markt liggen dat Arsenal hem deze winterse transferperiode nog los wil weken uit de Johan Cruijff ArenA. Met Tottenham Hotspur als andere serieuze gegadigde, zouden de Amsterdammers zelfs niet onwelwillend tegenover zijn voortijdige vertrek staan. Wél wenst directeur spelersbeleid Marc Overmars dat zijn voormalig werkgever met de juiste transfersom over de brug komt. In het Etihad Stadium zou inmiddels al de minimale vraagprijs van liefst €50 miljoen kenbaar zijn gemaakt.Bij Ajax ligt Ziyech overigens nog tot uiterlijk medio 2022 vast, één seizoen langer nadat hij in aanloop naar dit nog lopende seizoen contractverlenging overeenkwam. Uit die nieuwe verbintenis werd ook de gelimiteerde transfersom verwijderd: daar waar hij voorheen nog voor een bedrag van om en nabij de €35 miljoen op te pikken was, kan de regerend landskampioen ieder bedrag voor de middenvelder verlangen.- Eredivisie: 17 optredens, 6 doelpunten én 13 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 5 assists- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists- Johan Cruijff Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit