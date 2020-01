Allach breekt met Vitesse: 'Betreuren daarom het vertrek van Mo'

Nog net geen heel kalenderjaar duurde de rentree van de inmiddels 46-jarige Mohammed Allach in het Gelredome, dé thuishaven van zijn werkgever.



Na in maart van dit jaar terug te zijn gekeerd op het voor hem vertrouwde nest, trok diezelfde Allach onlangs zijn conclusies. Conclusies die uitmondden in het ontslag wat de huidige nummer zes van de Eredivisie zondagmiddag via de eigen kanalen wereldkundig maakte. In de post van technisch directeur verkeerde de beleidsman al sinds 2013, tot aan november 2017 waarna hij toen de overstap maakte naar het Israëlische Maccaba Haifa. Het dienstverband in de schurkenstaat wat nog geen jaar stand hield en voor hem vervolgens weer de weg vrijmaakte voor een tweede termijn bij Vitesse.Dat Allach op eigen houtje kiest voor het beëindigen van zijn dienstverband aldaar is niet van de ene op de andere dag gebeurd, aldus de man die ook de KNVB als werkterrein had. Op de clubwebsite van de Arnhemmers licht hij zijn vertrek als volgt toe: ,,Ik heb eind 2019 de balans opgemaakt waar ik sta en hoe ik verder wil gaan met mijn loopbaan. Na zo’n overweging vind ik dat je eerlijk naar elkaar moet zijn en dan samen een beslissing moet nemen die zowel het beste is voor de club als voor mijzelf.''Vanuit de club ziet men zijn voortijdige afscheid als kwaliteitsverlies, al is men er uiteindelijk ook niet heel erg rouwig om. Te meer vanwege het feit dat een gedegen opvolger, voor de korte termijn, al klaarstaat: ,,Zeker op de sleutelposities binnen de club hoop je op stabiliteit en continuïteit. We betreuren daarom het vertrek van Mo, maar tegelijkertijd zijn we blij dat Marc van Hintum bereid is de taken tijdelijk over te nemen.''