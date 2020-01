Slot beloont AZ Alkmaar's Taabouni, mag mee naar Spanje

Met al twee wedstrijdselecties voor het 'grote AZ Alkmaar' achter zijn naam, is ook dit beloning pur sang voor de 17-jarige middenvelder.

Overall-statistieken Mohamed Taabouni (seizoen 2019/2020):

Na niet zo heel lang geleden een WK met Oranje U17 achter de rug te hebben, kan Mohamed Taabouni met recht uitkijken op de voorbereiding van de hoofdmacht van zijn werkgever op de tweede seizoenshelft. Afgelopen zomer te zijn overgeheveld van de A1 van de club naar de beloften, actief in de Keuken Kampioen Divisie, leunde de flegmatieke gedurende dit lopende seizoen vaak aan tegen het elftal van eindverantwoordelijke Arne Slot. Al geruime tijd geposteerd als nummer twee van de Eredivisie gaf diens werkgever onlangs dus nog meer blijk van het vertrouwen in het jeugdexponent.AZ Alkmaar bereidt zich zoals gezegd in Spanje voor op wat nog komen gaat in de hoogste voetbalafdeling van het land, plaats van handeling hiervoor is Oliva. Naast Taabouni kregen vanzelfsprekend ook Oussama Idrissi én Zakaria Aboukhlal een plekje toebedeeld in deze selectie.- Keuken Kampioen Divisie: 15 optredens, 4 assists- Voorronden A-junioren Eredivisie: 2 optredens, 1 doelpunt- TOTO KNVB Beker: 1 optreden, zonder productiviteit- Eredivisie: 1 selectiebeurt, zonder speelminuten