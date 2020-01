VIDEOGOAL: El Arabi neemt Olympiakos bij de hand, in de rol van matchwinner (video)

sport 5 jan 20:28

En wéér is het raak voor de man die zich in Europa en in Griekenland revancheerde in de kleuren van Olympiakos Piraeus.

Overall-statistieken Youssef El Arabi (seizoen 2019/2020):

- Super League: 16 optredens, 10 doelpunten én 4 assists

- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 3 doelpunten

- UEFA Champions League (kwalificatie): 3 optredens, 2 doelpunten







Photocredit: Gazzetta.gr © Redactie 2020 - Super League: 16 optredens, 10 doelpunten én 4 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 3 doelpunten- UEFA Champions League (kwalificatie): 3 optredens, 2 doelpunten