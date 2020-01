'Iran wil zich verder terugtrekken uit atoomakkoord'

Te midden van ernstige spanningen tussen de VS en Iran heeft de regering in Teheran een verdere gedeeltelijke terugtrekking uit de internationale nucleaire overeenkomst aangekondigd.

"We hebben vanavond een belangrijke bijeenkomst over deze zaak en beslissen over de vijfde fase van de gedeeltelijke terugtrekking", aldus het persbureau ISNA dat zondag de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran citeerde. Waarnemers in Teheran sluiten niet uit dat de regering zal reageren op de moord op de Iraanse generaal Qassem Soleimani door het Amerikaanse leger door de uraniumverrijking verder op te voeren tot 20 procent. Iran had "wraak" gezworen aan de VS voor het doden van de generaal. In de regio groeit de angst voor een verdere escalatie van de situatie en voor gewapende conflicten.De woordvoerder zei niet hoe en wanneer de islamitische Republiek verdere delen van de overeenkomst om een Iraanse kernbom te voorkomen zal gaan schenden. Iran voelt zich niet langer gebonden aan het akkoord van 2015, omdat de VS zich in 2018 eenzijdig uit het verdrag hebben teruggetrokken en vervolgens opnieuw zware sancties oplegden. Vooral de sancties tegen de aardgas- en oliesector hebben geleid tot een ernstige economische crisis in Iran.Ondanks de sancties bleef het land zich nog een jaar lang aan het nucleaire akkoord houden, terwijl de Europeanen grotendeels tevergeefs probeerden de in het akkoord beloofde handel in stand te houden ondanks de sancties van de VS. Maar vanaf mei vorig jaar begon Teheran de voorwaarden van de nucleaire overeenkomst te schenden. Het verrijkt meer uranium tot hogere concentraties dan toegestaan.