Iraaks parlement stemt voor terugtrekken troepen VS

Het Iraakse parlement heeft zondag in een buitengewone zitting een resolutie aangenomen voor de terugtrekking van de ongeveer 5200 Amerikaanse militairen die in het land gestationeerd zijn.





De resoluties van het parlement zullen waarschijnlijk door de regering worden opgevolgd. In een toespraak voor de stemming drong premier Adel Abdul Mahdi er bij het parlement op aan om te werken aan een volledige terugtrekking van de Amerikaanse militairen: "We hebben twee opties: de buitenlandse aanwezigheid onmiddellijk beëindigen of een tijdschema opstellen om dit te bereiken." zei Abdel Mahdi.

De resolutie roept de regering op het initiatief te nemen tot de terugtrekking van alle buitenlandse troepen in het land die deel uitmaken van de door de VS geleide coalitie ter bestrijding van Daesh. Het parlement eiste ook dat buitenlandse troepen in de toekomst geen gebruik meer mogen maken van het Iraakse luchtruim.