Geruchtenmolen: 'Multifunctionaliteit Hakimi brengt ambitieus Bayern bij Madrid'

Een concreet Bayern München én contractclub Real Madrid die een luisterend oor biedt aan 'Der Rekordmeister'.

Overall-statistieken Achraf Hakimi (seizoen 2019/2020):

Uitgaande van waar het doorgaans goed ingevoerdezondagavond mee op de proppen, lijkt er langzaamaan beweging te komen rondom Achraf Hakimi. De 21-jarige die al sinds de zomer van 2018 gestald wordt in de hoogste voetbalafdeling van Duitsland, krijgt nu dus bekijks van de 29-voudig landskampioen. Die zou, te meer vanwege de multifunctionaliteit van het jeugdproduct van 'de Koninklijke', een ideale versterking zien in de man die voorlopig nog geen rentree lijkt te gaan maken bij zijn contractclub. Anders dan de geruchten die een tijd geleden de ronde deden (red. dat hij en nog een aantal elders gestalde contractspelers zich weer mogen melden in de Spaanse hoofdstad) zou het onwaarschijnlijk zijn dat er nu al krachten pas op de plaats moeten maken voor de snelle vleugelverdediger.Contractueel gezien is Real Madrid de enige rechthebbende over de speler in kwestie. Toen hij de overstap maakte naar het Signal Iduna Park werd door 'Die Borussen' geen optie tot koop overeengekomen, wat maakt dat de ploeg van interim-trainer Hans-Dieter Flick zich komende zomer met de back kan gaan versterken.- Bundesliga: 17 optredens, 2 doelpunten én 6 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 4 doelpunten- DfB Pokal: 2 optredens, zonder productiviteit- DfL Supercup: 1 optreden, zonder productiviteit