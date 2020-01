Transfer Talks: 'Belhanda brengt Galatasaray SK van de regen in de drup'

Bij 'Cim Bom Bom' gingen ze er al vanuit dat deze winterse transferperiode de wegen van club en speler zich zouden scheiden.

Overall-statistieken Younès Belhanda (seizoen 2019/2020):

Uitgaande van waar het Turksezondagmiddag mee berichtte lijkt er opnieuw een kink in de kabel zijn gekomen, dit in de tot nog toe moeizame onderhandelingen tussen Younès Belhanda en het nog altijd geïnteresseerde Al-Ittihad. De club die collega-international Karim El Ahmadi op de loonlijst heeft staan ving onlangs bot bij de inmiddels alweer 29-jarige middenvelder, de speler in kwestie zou zich iets te gortiger hebben getoond toen er over zijn op handen zijnde salarissom werd onderhandeld. Met name op dat punt zouden de Saoediërs hun belangstelling hebben bekoeld, iets wat rauw op het dak viel bij contractclub Galatasaray.Het jeugdproduct van Montpellier HSC kreeg namelijk een tijd geleden al de ruimte om elders te zoeken naar een geschikte werkgever. Met Al-Ittihad meedenkend aan een daarvoor passend bedrag, ziet men deze ontwikkeling als het zoveelste incident waar de geruchtmakende middenvelder dit seizoen de publiciteit mee haalde. Met een contract wat nog tot medio 2021 loopt verlangt Fatih Terim's formatie om en nabij de €9 miljoen voor de man die in 2017 juist met veel bombarie zijn gang maakte naar de Türk Telekom Arena.- Süper Lig: 12 optredens, 3 doelpunten én 1 assist- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 4 optredens, zonder productiviteit- Türkiye Kupasi: 2 optredens, 1 doelpunt- Turkcell Süper Kupa: 1 optreden, 1 doelpunt