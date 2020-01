Miljoenen Iraniërs herdenken Soleimani in Teheran

Iraniërs zijn in Teheran massaal de straat opgegaan om stil te staan bij de dood van generaal Qassem Soleimani. Het gaat volgens staatsmedia om miljoenen mensen. Rouwende Iraniërs droegen vlaggen bij zich en posters van de generaal.

Ook scandeerden mensen "dood aan Amerika". Soleimani, die één van de machtigste mannen in Iran was, kwam vorige week om het leven door een Amerikaanse droneaanval in buurland Irak. Dat leidde tot woedende reacties in zijn thuisland, waar veel mensen hem zien als een nationale held. Soleimani stond aan het hoofd van de al-Quds-eenheid, die buitenlandse operaties uitvoert voor de Iraanse Revolutionaire Garde.De hoogste leider van Iran, grootayatollah Ali Khamenei, ging de menigte maandag voor in gebed. Hij klonk geëmotioneerd en leek ook te huilen bij de grafkisten van Soleimani en andere martelaren die omkwamen bij de droneaanval. De grootayatollah kondigde eerder al aan dat de dood van Soleimani gewroken zal worden.Ook tal van andere hoogwaardigheidsbekleders woonden de plechtigheid bij. Het ging onder meer om president Hassan Rohani, parlementsvoorzitter Ali Larijani en bevelhebber Hossein Salami van de Revolutionaire Garde. De dochter van de gedode generaal sprak de menigte toe en stelde de VS een "donkere dag" in het vooruitzicht. "Gekke Trump, denk niet dat alles voorbij is met het martelaarschap van mijn vader."