Kicker: 'Dortmund heeft streepje voor op gegadigden voor Hakimi'

Al komt 'de Koninklijke' iets overeen met een belangstellende partij, tóch heeft Borussia Dortmund altijd nog voorrang.

Kicker

Marca



Overall-statistieken Achraf Hakimi (seizoen 2019/2020):

- Bundesliga: 17 optredens, 2 doelpunten én 6 assists

- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 4 doelpunten

- DfB Pokal: 2 optredens, zonder productiviteit

- DfL Supercup: 1 optreden, zonder productiviteit

Photocredit: Bundesliga.com

© Redactie 2020

Anders dan waar ermee werd bericht toen de 21-jarige back neerstreek in het Signal Iduna Park, lijken 'Die Borussen' contractueel gezien toch wat achter de hand te hebben om het jeugdproduct van Real Madrid definitief in te lijven. Waar hij dus aanvankelijk voor een maximale huurtermijn van twee jaargangen in de boeken voorkomt bij de Bundesliga-formatie, kan de huidige nummer vier van de hoogste voetbalafdeling aldaar altijd nog zaken doen met diens contractclub. Het schijnt, zo onderstreept het Duitseonlangs, dat bij een akkoord met een andere gegadigde het Dortmund vrijstaat om die specifieke deal over te nemen.Zondagavond werd overigens door het Spaansede concrete belangstelling van competitiegenoot Bayern München kenbaar gemaakt. 'Der Rekordmeister' ziet, te meer vanwege zijn multifunctionaliteit op de rechterflank, ene ideale versterking in de A-international. Het zou serieus overwegen hem komende zomer los te weken uit het Estadio Santiago Bernabéu, daar waar hij nog tot medio 2021 vastligt.