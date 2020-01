VS wijst Amerikanen op veiligheidsrisico Marokko

De Amerikaanse regering waarschuwt Amerikanen die naar Marokko afreizen om waakzaam te zijn.

Te midden van ernstige spanningen tussen de VS, Iran en Irak hebben Amerikaanse functionarissen in Rabat en Casablanca een veiligheidsalarm afgegeven voor Amerikanen in Marokko. De waarschuwing waarschuwt Amerikaanse burgers om alert te blijven en zicht bewust te zijn van de gevaren in de regio. De waarschuwing benoemt echter geen specifieke bedreiging voor Amerikanen in Marokko.





De spanningen tussen de VS en Iran namen toe na een Amerikaanse drone-aanval op het internationale vliegveld van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Door de aanvallen kwamen de Iraanse generaal Qassem Soleimani en verschillende Iraakse militieleiders om het leven. Als reactie kondigden Amerikaanse functionarissen aan dat 3.000 extra troepen in het Midden-Oosten zullen worden ingezet als veiligheidsmaatregel tegen mogelijke Iraanse vergelding.





Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in april 2019 het reisadvies naar Marokko al verhoogd naar niveau 2. "Terroristische groeperingen plannen mogelijk aanvallen in Marokko", aldus het reisadvies van de VS. "Terroristen kunnen aanvallen uitvoeren gericht op toeristische locaties, transporthubs, markten, winkelcentra en lokale overheidsfaciliteiten."

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alert te blijven op locaties die door westerlingen worden bezocht en demonstraties en drukte te vermijden.

