Transfer Talks: 'Real Valladolid goed op weg om Tuhami elders te stallen'

Zich schikkend in een reserverol, lijkt diens contractclub Real Valladolid mee te willen denken aan een tijdelijke oplossing voor de middenvelder.

Overall-statistieken Anuar Tuhami (seizoen 2019/2020):

Uitgaande van waar het doorgaans goed ingevoerdemaandagmiddag mee bericht, zou de 24-jarige Anuar Tuhami deze winterse transferperiode nog elders aanspraak kunnen gaan maken op speelminuten. Waar het in de kleuren van Real Valladolid tot nog toe met horten en stoten gaat (red. nagenoeg volledig in de rol van reservekracht), zouden er liefst vier formaties zich hebben aangediend voor de tweevoudig A-international. Alle vier actief in de Segunda División, de tweede voetbalafdeling die Spanje rijk is, is het tot nu toe Real Zaragoza die met de beste papieren over de brug komt.Met een contract wat nog loopt tot liefst medio 2023 kwam Tuhami zoals gezegd weinig aan bod in dit nog lopende seizoen. Slechts elf keer kwam hij voor in het strijdplan van diens eindverantwoordelijke Sergio, alle elf de keren als vanaf de reservebank ingebrachte kracht (red. 180 speelminuten). Productief was het jeugdproduct dan ook nog niet, zowel niet in competitieverband als in de nog lopende Copa del Rey.- La Liga: 11 optredens, zonder productiviteit (180 speelminuten)- Copa del Rey: 1 optreden, zonder productiviteit (90 speelminuten)