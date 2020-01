Amerikaanse toeriste sleept TripAdvisor voor rechter na val van kameel in Marokko

De toeriste beweert dat de gidsen haar op een zwangere kameel plaatsten.

Een Amerikaanse vrouw klaagt TripAdvisor en dochteronderneming Viator aan nadat ze haar arm brak tijdens een kamelenrit in Marokko begin 2018. Breanne Ayala uit New Jersey heeft op 30 december 2019 een rechtszaak aangespannen tegen de reisonderneming. De vrouw brak haar arm en onderging een operatie in Marokko nadat een zwangere kameel haar op de grond wierp tijdens een kamelenrit door de Marokkaanse woestijn.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender Boston Globe kwam de vrouw middels een advertentie op Viator terecht bij de kamelenrit in Marrakech. Tijdens de rondrit vertelde één van de begeleiders aan Ayala dat de kameel waarop ze zat zwanger was en over ongeveer een maand was uitgerekend. De kameel brak later uit de karavaan waardoor Ayala op de grond viel en haar arm brak. De excursieleiders zouden daarna een uur hebben gewacht op de eigenaar van het bedrijf voordat ze de ambulance belden, zo blijkt uit de rechtbankdocumenten. Ayala werd in Marokko geopereerd en moest twee dagen in het ziekenhuis doorbrengen.





Ayala beschuldigt Tripadvisor en dochtermaatschappij Viator van nalatigheid en contractbreuk omdat ze niet hebben onderzocht of de reisorganisatie die de kamelenrit organiseerde veilig handelde en getrainde, fitte kamelen gebruikte.





Tripadvisor en Viator hebben laten weten geen commentaar te geven op lopende rechtszaken.

