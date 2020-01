Transfer Talks: Feyenoord op trainingskamp, Ayoub blijft buiten selectie

Het had er al alle schijn van maar neigt nu naar een tóch wel heel duidelijk signaal vanuit de technische directie van de Rotterdammers.

Overall-statistieken Yassin Ayoub (seizoen 2019/2020):

In navolging op de geruchtmakende vertrekmelding van de kant van, lijkt Feyenoord nu zo goed als zeker Yassin Ayoub af te willen serveren. Waar ploeggenoten Naoufal Bannis én Marouan Azarkan middels een op handen zijnde huurconstructie richting de uitgang worden gedwongen, wenst men Ayoub definitief van de hand te willen doen. Zo deelde de huidige nummer vijf van de Eredivisie maandagmiddag via de officiële kanalen de 26-koppige selectie voor het nog te beleggen trainingskamp in het Spaanse Marbelle, één waar de naam van het jeugdexponent van FC Utrecht in ontbrak.In zijn debuutseizoen namens de Rotterdammers nauwelijks gebruikt door zijn voormalige oefenmeester Giovanni van Bronckhorst moest de speler in kwestie ook onder diens opvolger Jaap Stam vaak genoeg pas op de plaats maken. Het ging op een gegeven moment, vooral richting het einde van Stam's dienstverband in de Kuip, zo ver dat de middenvelder vaak genoeg een plek op de tribune toebedeeld kreeg. Onder het bewind van de onlangs aangestelde interim Dick Advocaat leek er aanvankelijk licht aan het einde van de tunnel, mondjesmaat kwam de nu 25-jarige aanvaller aan spelen toe. Dat vertrouwen bleek tot vandaag dus tevergeefs, onduidelijk blijft overigens welke gegadigde zich gaat wagen aan de man die in de kleuren van FC Utrecht juist zo goed zijn 'voetbal know-how' op de mat kon leggen.- Eredivisie: 3 optredens, zonder productiviteit (44 speelminuten)- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 2 optredens, zonder productiviteit (23 speelminuten)- Beloften Voorronde: 7 optredens, 5 doelpunten