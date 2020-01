Harroui gevleid: 'Veel mooie clubs in Nederland, wil graag de stap maken'

Eerder deed zich een gerucht voor dat Feyenoord haar ogen zou laten hangen, volgens Abdou Harroui is er nog meer belangstelling.

RTV Rijnmond

'Zie het vooral als een teken dat ik het goed doe'

Overall-statistieken Abdou Harroui (seizoen 2019/2020):



Photocredit: RTV Rijnmond.nl





© Redactie 2020

Momenteel met contractclub Sparta Rotterdam in Spanje in voorbereiding op de tweede seizoenshelft, doet de nog maar 21-jarige middenvelder in gesprek metuit de doeken dat er veel interesse is in zijn persoon. Met tot nog toe twee treffers en een zestal assists achter zijn naam (red. 18 competitieoptredens, Eredivisie) is de Jong Oranje-international naast de al vertrekkende Halil Dervisoglu één van de veelbelovende jeugdproducten van Sparta. Statistieken die langzaam maar zeker zijn aandeel in de spelersmarkt op gang laten komen, aldus de in Leiden geboren en getogen aanvaller.Gevleid vertelt de vaste selectielid van Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi over wat tot hem kwam de afgelopen dagen: ,,Er is wel wat interesse, ik weet het niet precies, maar ik ben er blij mee. Ik zie het vooral als een teken dat ik het goed doe. Er zijn veel mooie clubs in Nederland, ik wil graag de stap maken.''Waar de speler in kwestie momenteel nog tot uiterlijk medio 2022 vastligt op Het Kasteel, meent Harroui al voldoende geproefd te hebben aan dat wat hogere niveau in het Nederlandse voetballandschap. Een niveautje hoger is volgens hem dan ook geen enkel probleem: ,,Ik heb er al aan geproefd bij Jong Oranje. De balsnelheid, hoog niveau. Ik hoop zo'n stap eerst in Nederland te maken, dan wellicht het buitenland. Maar mijn focus ligt nu natuurlijk nog op Sparta.''- Eredivisie: 18 optredens, 2 doelpunten én 6 assists- TOTO KNVB Beker: 1 selectiebeurt, zonder speelminuten