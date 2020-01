Transfer Talks: 'Amrabat en Kumbulla liggen het lekkerst in de Italiaanse transfermarkt'

Met Sofyan Amrabat's op handen zijnde overgang naar SSC Napoli in het vooruitzicht, doet een in Italië alombekende spelersmakelaar nog een duit in het zakje.

'Denk dat Hellas Verona hem pas in de zomer van de hand gaat doen'

Overall-statistieken Sofyan Amrabat (seizoen 2019/2020):

In gesprek met het Italiaanseanalyseert belangenbehartiger Andrea D'Amico de huidige staat van zijn vaderlandse transfermarkt. In deze uiteenzetting spreekt de zaakwaarnemer ook over de man die tot op de dag van vandaag nog altijd contractueel gebonden is aan Club Brugge. Op huurbasis bij Serie A-gegadigde Hellas Verona liet de 23-jarige box-to-box middenvelder zich tot nog toe van zijn beste kant zien. Zo overtuigend speelde de voormalige Feyenoorder dat een binnenlandse overstap naar competitiegenoot SSC Napoli in kannen en kruiken lijkt, zo werd een tijd geleden aangekondigd door. Al is die deal tot op heden nog niet beklonken, diens naam blijft opduiken in het Italiaanse journaille en bij de groep die zo invloedrijk is in deze tak van sport.Op de vraag welke spelers de transfermarkt nu het meeste kleuren antwoordt D'Amico: ,,Amrabat en Kumbulla liggen momenteel het lekkerst in de Italiaanse transfermarkt. Al moet ik wel zeggen dat Amrabat het van die twee het beste doet, het betreft één van de beste box-to-box middenvelders die we hebben. Denk overigens niet dat Hellas Verona hem nu al van de hand gaat doen, tegen de zomer verwacht ik dat hij veel meer waard zal zijn dan hij nu is.''- Serie A: 16 optredens, zonder productiviteit- Jupiler Pro League: 1 optreden, zonder productiviteit (81 speelminuten)- UEFA Champions League (kwalificatie): 2 selectiebeurten, zonder speelminuten