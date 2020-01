Nasrdin Dchar speelt JA in Amsterdam en Dubai

lifestyle 6 jan 17:01

Nasrdin Dchar gaat zijn succesvoorstelling JA het komende jaar nog tweemaal spelen. De laatste Nederlandse opvoering van het stuk is op 11 februari in het DeLaMar Theater in Amsterdam.





In JA reflecteert Dchar op zijn relatie met zijn vrouw. Tussen de avond dat zij elkaar ontmoetten en dat ze trouwden, zat vijftien jaar. Waarom heeft het zo lang geduurd als hij bij de eerste kennismaking al weet dat zij de ware is? Critici prezen het stuk als een persoonlijke solovoorstelling, net als zijn twee vorige monologen Oumi (over zijn moeder) en Dad (over zijn vader en het vaderschap). Daarnaast zal Dchar het stuk op 9 september eenmalig spelen in Dubai, voor een groep Nederlandse expats, maakte hij maandag bekend. De laatste voorstelling in DeLaMar doet de acteur speciaal op verzoek van Joop en Janine van den Ende. Dchar voerde JA de afgelopen twee seizoenen al 115 keer op.