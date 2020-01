CHAN 2020: Ammouta op dreef, belegt tweede trainingskamp met #LokaalMarokko

In nog geen twee weken tijd gaat de 50-jarige Houcine Ammouta in Maâmoura met een tweede rijtje gegadigden aan de slag.

Volledige 25-koppige selectie #LokaalMarokko:

Photocredit: FRMF.ma

© Redactie 2020

Als voorbereiding op het naderende CHAN 2020 deed Ammouta onlangs beroep op liefst 25 namen voor een reeds gestart trainingskamp, plaats van handeling hiervoor is ook dit keer het onlangs opgeleverde Complexe Sportif Mohammed VI de Football (red. gelegen in Maâmoura, nabij Salé). #LokaalMarokko, het elftal waar voormalig leidsman van onder andere Al Sadd én Wydad Casablanca de eindverantwoordelijkheid over draagt, kon zich eind november van afgelopen kalenderjaar ten koste van Algerije vergrijpen aan een startbewijs voor dat eindtoernooi. Het gastland voor deze CHAN (red. variant van de Afrika Cup met enkel spelers uit de lokale competities) betreft Kameroen, de host die tijdens de afgelopen reguliere Afrika Cup nog pas op de plaats moest maken voor Egypte.Zoals via de officiële kanalen van de Marokkaanse bond is medegedeeld, bereidt #LokaalMarokko zich tot en met donderdag voor op het eindtoernooi wat in april van de grond moet komen.