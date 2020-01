'Troepen internationale coalitie weg uit Irak'

Het Amerikaanse leger heeft Bagdad laten weten de troepen terug te trekken die in Irak zijn gelegerd om Daesh te bestrijden. De brief waar dat in zou staan, is ingezien door persbureaus Reuters en AFP.

In Irak is een door de VS geleide coalitie actief, waar ook Nederland met tientallen militairen aan deelneemt. Het hoofd van de missie, brigadegeneraal William Seely, laat in de brief weten dat er de komende dagen en weken troepen worden "gehergroepeerd" om "een veilige en effectieve terugtrekking uit Irak" mogelijk te maken.De brief die maandag is verstuurd, volgt op een zondag door het Iraakse parlement aangenomen resolutie. Daarin roept het de Iraakse regering op ervoor te zorgen dat alle buitenlandse troepen in het land die deel uitmaken van de internationale coalitie, worden teruggetrokken.De VS leveren de grootste bijdrage aan de coalitie. Momenteel zijn ongeveer 5200 Amerikaanse militairen in het land gestationeerd. Of ze allemaal vertrekken en ook de Nederlandse troepen weg moeten, is niet duidelijk.