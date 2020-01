Zeker 50 doden bij begrafenis Iraanse generaal

Ook raakten meer dan 210 personen gewond in Kerman, bericht de Iraanse staatstelevisie. De begrafenis zou zijn uitgesteld vanwege het drama.





Op de begrafenisplechtigheden was een enorme menigte afgekomen. Eerder gingen ook op andere plaatsen al veel mensen de straat op om stil te staan bij de dood van Soleimani. Het ging maandag in hoofdstad Teheran, waar de hoogste leider Ali Khamenei huilde bij de grafkist van Soleimani, volgens staatsmedia om miljoenen mensen.





Soleimani, die één van de machtigste mannen in Iran was, kwam vorige week om het leven door een Amerikaanse droneaanval in buurland Irak. Dat leidde tot woedende reacties in zijn thuisland, waar veel mensen hem zien als een nationale held. Soleimani stond aan het hoofd van de al-Quds-eenheid, die buitenlandse operaties uitvoert voor de Iraanse Revolutionaire Garde.





De dood van de generaal deed de toch al bekoelde relatie tussen de VS en Iran nog verder verslechteren. "We zullen wraak nemen. Hard en definitief", zei bevelhebber Hossein Salami van de Revolutionaire Garde eerder op de dag tegen de menigte in Kerman.