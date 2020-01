Amazigh-activist vraagt koning Mohammed VI om het Amazigh nieuwjaar te erkennen

Het Amazigh nieuwjaar (2970) gaat 12 januari in

Amazigh activist en voorziter van de NGO Amazigh World Assembly, Rachid Rakha, verzocht de Marokkaanse koning in een brief om het Amazigh Nieuwjaar (yennayer) te erkennen als nationale feestdag. De activist gebruikt de grondwettelijke erkenning van het Tamazight als argument om ook het 'yennayer' officieel te erkennen. Rakha stuurde een kopie van de brief naar regeringsleider Saad Eddine El Othmani.





"Omdat we aan de vooravond staan ​​van het negende jaar van de erkenning van het Tamazight als een officiële taal (...) vragen we u om het Amazigh Nieuwjaar te erkennen als een officiële nationale betaalde feestdag", schreef Rakha. De Marokkaanse grondwet erkent sinds 2011 het Tamazight, naast het Arabisch, als officiële taal.





Het is niet de eerste keer dat Amazigh-activisten een dergelijk verzoek doen. In 2018 deed de directrice van de Marokkaanse nieuwszender 'Alalam Al Amazighi', Amina Ben Sheikh, hetzelfde verzoek aan de Marokkaanse vorst.





Tegenstanders van het voorstel vinden dat het voorstel genegeerd moet worden. In december 2019 voerde de Marokkaanse wetenschapper Abdel Rahman Farkish aan dat 'yennayer' een "verzinsel" is van de Kabyle Amazigh-stam in Algerije en daarom geen historische waarde kent in Marokko.

