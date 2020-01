Vliegveld Agadir bereikt twee miljoen passagiers in 2019

Agadir Al Massira luchthaven is de op twee na grootste luchthaven in Marokko

De luchthaven heeft voor het eerst de grens van 2 miljoen gepasseerd. Om het record te vieren heeft de nationale luchthavenautoriteit (ONDA) een feestelijke ceremonie gehouden op de luchthaven om de twee miljoenste passagier te verwelkomen.

De passagier, afkomstig uit het Duitse Leipzig, ontving verschillende geschenken van het kantoor. Verschillende functionarissen woonden de ceremonie bij, waaronder de gouverneur van de regio Souss-Massa, Ahmed Hajji, en de president van de regionale raad voor toerisme van Agadir, Rachid Dahmaz.





Sinds de opening in 2007 heeft de luchthaven van Agadir een gestage groei van het luchtverkeer doorgemaakt. Gemiddeld 2,81% per jaar. Het aantal passagiers ging omhoog van 1.456.794 in 2008 naar 1.922.721 in 2018. Tussen 2017 en 2018 zag de luchthaven een ongekende groei van 24,5%.





De toename van het luchthavenverkeer gaat hand in hand met de groei van het toerisme in Agadir en omliggende regio's. De regionale raad voor toerisme van Agadir registreerde 4.641.882 totale overnachtingen in toeristische accommodaties in Agadir tussen januari en oktober 2019. Het aantal vertegenwoordigt een stijging van 14% in vergelijking met dezelfde periode van 2018.





















